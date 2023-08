Banco Central do Brasil preocupado com desaceleração na China

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou-se esta terça-feira preocupado com a desaceleração da economia da China, principal parceiro económico do país sul-americano.

Campos Neto, que falava na abertura da 24.ª reunião anual do Banco Santander, destacou que "as incertezas no crescimento da China afetam o Brasil".

O responsável do órgão emissor brasileiro destacou que a China apresenta números de deflação, o que supõe ser uma "má dinâmica" que pode dificultar o crescimento do país asiático.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil e responde atualmente por quase um terço do total das exportações do país sul-americano, com um valor acumulado de 59,6 mil milhões de dólares (cerca de 55 mil milhões de euros) entre janeiro e julho, segundo dados oficiais.

Em relação à economia brasileira, o chefe do Banco Central destacou que "a batalha contra a inflação não está ganha", razão pela qual indicou que a política monetária deve continuar restritiva.

Na reunião de agosto, o Banco Central brasileiro cortou as taxas de juros em meio ponto, de 13,75% para 13,25%, depois que a inflação caiu para 3,99% na comparação anual em julho.