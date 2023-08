China corta nos juros pela segunda vez este ano: Xi Jinping quer aquecer a economia

O corte de 10 pontos-base (uma décima) na taxa diretora principal do Banco Popular da China (PBOC, na sigla em inglês) esta segunda-feira já era esperado. A economia chinesa aproxima-se de um estado de emergência em que se arrisca a não cumprir as metas políticas de crescer 5% e de manter a inflação em 3% prometidas por Xi Jinping este ano.

Os banqueiros centrais do yuan e o Politburo do Partido Comunista em Pequim estão pressionados por uma derrapagem da economia para a deflação (quebra de preços de 0,3% em julho). um abrandamento significativo do crescimento trimestral (de 2,2% entre janeiro e março para 0,8% entre abril e junho) e um novo ciclo de agravamento da crise imobiliária.

Os analistas antecipavam este segundo corte este ano na taxa principal a 1 ano depois de Pequim ter decidido na semana passada aliviar os juros nas operações a sete dias e nos empréstimos de médio prazo. Os juros de referência a 1 ano do banco central desceram esta segunda-feira para 3,45%, um mínimo histórico. São os juros mais baixos no grupo das 20 maiores economias, depois da taxa negativa que o Banco do Japão mantém desde 2016.