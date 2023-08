José Manuel Fernandes, presidente do Conselho Geral da AEP: “É preciso fugir do salário mínimo”

Preocupado com a perda de jovens qualificados, José Manuel Fernandes, presidente do Conselho Geral da Associação Empresarial de Portugal (AEP) e fundador do grupo industrial Frezite, que vendeu no ano passado, considera vital que as empresas abram as suas portas aos jovens. E defende incentivos fiscais para isso. “Temos de usar a política da cenoura”, como em Espanha, sustenta.

Ter tantos jovens licenciados a sair do país é natural?

Não, é terrífico. Saírem por falta de oportunidades é uma falha enorme do país, que investiu tantos recursos na sua formação. Estamos a perder jovens qualificados e a admitir em roda livre imigrantes não qualificados, o que significa que estamos em perda. As empresas têm de abrir as suas portas a estágios para jovens, porque eles são elementos de mudança essenciais para a competitividade, para o crescimento. Quem não o fizer terá problemas graves. Recomendo até que as empresas tenham jovens licenciados a mais para o talento se libertar. Podem ter dois engenheiros, dois economistas, um analista de sistemas a mais, porque é dessa gente nova que vão sair os quadros e talentos essenciais para o seu sucesso futuro. É o que diz a minha experiência de empresário.

