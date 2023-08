2004: o ano de todos os estádios...do Euro

A 4 de julho de 2004, aos 52 minutos de jogo, o avançado grego Angelos Charisteas batia o guarda-redes português Ricardo e sagrava a Grécia a vencedora do Campeonato Europeu de Futebol desse ano. A vitória grega no Estádio da Luz foi considerada surpreendente dado o favoritismo da seleção das Quinas e constituiu um “duche de água fria” para um país cujo entusiasmo com o evento só rivalizou com o sentido por ocasião da Expo’98.

Para trás ficava a preparação de um campeonato que alimentara grandes perspetivas quanto ao desempenho económico do país, permitindo que a contração do PIB sentida no ano anterior e o aumento do desemprego tivessem sido menores do que o previsto, segundo os economistas. E os 10 estádios construídos para o evento acabaram por marcar simbolicamente o início do fim de uma “época de ouro” do sector da construção e obras públicas. De alguma maneira os estádios foram também uma “montra” de arquitetura, com a participação de Souto de Moura (Braga), Manuel Salgado (Dragão) e Tomás Taveira (Alvalade), entre outros. Uma época que começara com a adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986 e cujo “pico” terão sido as infraestruturas criadas para a Expo’98.