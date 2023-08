GenIbet tem fármaco único para infeção intestinal

A portuguesa GenIbet Biopharmaceuticals está a abastecer as farmácias norte-americanas com um medicamento inovador que combate uma doença intestinal grave, depois de ter sido aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) — regulador do sector do medicamento nos EUA — como fabricante do Vowst, que trata casos de infeção recorrente pela bactéria Clostridioides difficile (CDI) em adultos.

O fármaco é fabricado para a Seres Therapeutics, em Oeiras, e resulta de uma parceria antiga entre a GenIbet e a bio­tecnológica dos Estados Unidos, país onde se estima que a CDI esteja associada a cerca de 30 mil mortes por ano. Produzido pela GenIbet desde 2014 — primeiro para ensaios clínicos —, em 2022 deu-se o passo do fabrico para fins comerciais, adianta a presidente executiva (CEO) da empresa, Raquel Fortunato. Com a luz verde da FDA, desde junho que o tratamento está à venda nas farmácias de especialidade e com receita médica nos Estados Unidos.