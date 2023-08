Emprego no turismo menos dependente do verão

Durante anos, o padrão foi claro: o emprego na hotelaria e restauração em Portugal atingiu o pico no verão — época alta do turismo — e registava os mínimos anuais no inverno — época baixa do turismo. Mas esta conhecida sazonalidade do emprego no sector começou a atenuar-se antes da pandemia e o padrão foi quebrado em 2022: o pico aconteceu no quarto trimestre, ou seja, no outono e não no verão. Mais ainda, já este ano, o crescimento do emprego na hotelaria e restauração no primeiro trimestre — leia-se, no inverno —, face aos três meses anteriores, foi o mais alto desde, pelo menos, 2011. E no segundo trimestre — época das contratações para o verão — foi o mais modesto desde 2013. O turismo em Portugal tem vindo a mudar, com diluição das épocas baixa e alta, e o emprego no sector reflete a mudança.

Para avaliar se há sazonalidade no emprego em determinado sector é preciso aferir se “ao longo dos anos há consistência nos trimestres com maior e menor volume de emprego”, explica João Cerejeira, economista e professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. É isso que acontece no caso da hotelaria, restauração e similares — que nos dá uma aproximação ao turismo.