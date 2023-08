Descodificador: o que se passa com a economia chinesa?

1 A economia chinesa está em crise?

Não. Foi até a economia do G20 a crescer mais no segundo trimestre deste ano, de acordo com as estimativas já conhecidas para um largo número das maiores economias do mundo. O Produto Interno Bruto cresceu, em termos reais, 6,3% em relação ao período de abril a junho do ano passado. Recorde-se que a zona euro cresceu 0,6% no mesmo período e que a Alemanha registou uma quebra. O problema é que a dinâmica de crescimento da economia chinesa em relação aos três meses anteriores revelou um abrandamento de 2,2% entre janeiro e março, para 0,8% entre abril e junho. Alguns indicadores recentes são mais preocupantes: o crescimento das vendas no retalho abrandou de 3,1% em junho para 2,5% em julho. A produção industrial desacelerou de 4,4% para 3,7% naquele período. O valor das exportações caiu 14,5% em relação a julho de 2022.