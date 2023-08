Indicador de atividade económica sobe em junho e de clima económico diminui em agosto

O indicador de atividade económica, que reflete a evolução da economia, aumentou de forma menos intensa em junho, em termos homólogos, enquanto o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, diminuiu em agosto, divulgou esta sexta-feira, 18 de agosto, o INE.

De acordo com a Síntese Económica de Conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (INE), "na perspetiva da despesa, o indicador de atividade económica aumentou de forma menos intensa em junho, verificando-se uma diminuição do indicador de investimento e uma aceleração do indicador de consumo privado".

Já os indicadores de curto prazo relativos à atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis para junho, apontam para uma diminuição na indústria, uma desaceleração nos serviços e uma aceleração na construção.

Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza as questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, diminuiu em agosto após ter estabilizado no mês precedente.

O INE destacou ainda que o índice de preços na produção industrial português apresenta um perfil descendente ininterrupto desde julho de 2022, registando nos últimos quatro meses taxas de variação homóloga negativas, o que não acontecia desde fevereiro de 2021, atingindo -6,7% em julho, um novo mínimo da série.

Segundo a autoridade estatística, o agrupamento de Energia foi decisivo para a redução do índice total, com taxas de -20,8%, -24,7% e -25,6%, entre maio e julho.

Já excluindo a componente energética, aquele índice teve uma variação homóloga nula no último mês (0,7% em junho).

O índice relativo aos bens de consumo registou uma variação homóloga de 6,2%, em julho, (6,5% no mês anterior), desacelerando pelo oitavo mês consecutivo, após ter atingido em novembro o valor mais elevado da série (16,2%).

Por sua vez, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (indicador de inflação) abrandou para 3,1% em julho, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior.

O índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou, passando de uma variação homóloga de 8,5%, em junho, para 6,8%, em julho.

Na vertente externa, os preços implícitos das exportações e das importações de bens, em maio, registaram variações de -2,3% e -6,5%, respetivamente (0,7% e -5,0% em abril).

No segundo trimestre de 2023, a taxa de desemprego fixou-se em 6,1%, menos 1,1 pontos percentuais que a taxa observada no trimestre anterior, enquanto o emprego total aumentou 1,1% face ao trimestre anterior e 1,6% em termos homólogos.

No mesmo trimestre, a remuneração bruta total mensal aumentou 6,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, sendo que, em termos reais, tendo como referência a variação da inflação, a remuneração bruta total aumentou 2,4%.