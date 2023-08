México impõe tarifas até 25% para importações de países sem acordos comerciais

O Governo do México implementou tarifas temporárias até 25% para a importação de bens e serviços de países com os quais não tem acordos comerciais, com o intuito de fomentar a produção nacional.

As tarifas temporárias entre 5 e 25% abrangem os setores do aço, dos têxteis e vestuário, do calçado, do alumínio, dos pneus, dos plásticos, do vidro e da cerâmica e destinam-se a impulsionar a atividade de mais de 206 mil micro, pequenas e médias empresas, afetadas pelo abrandamento da economia e pelo "comércio desleal", justifica a Secretaria de Economia mexicana, em comunicado.

"Nos últimos anos, vários setores da produção e cadeias de abastecimento da indústria nacional foram afetados pelo abrandamento económico e comércio desleal em alguns países, após a pandemia de covid-19", afirma.

Convencido de que a medida gera "condições de estabilidade" e evita "distorções no comércio", o Governo espera "proporcionar segurança e condições justas de mercado" aos setores que enfrentam "situações de vulnerabilidade", "permitir a recuperação da indústria nacional" e "apoiar o mercado interno".

Ao impor as tarifas a países com os quais não tem acordos comerciais, o México espera promover a integração dos produtores nacionais nas cadeias de valor da indústria nacional e situações de 'nearshoring', relativas a investimentos entre países vizinhos.

Principal representante do setor têxtil, a Câmara Nacional da Indústria Têxtil enalteceu, através do seu presidente, Rafael Zaga Saba, as tarifas para importações, como forma de impedir práticas como o contrabando, e a vontade do executivo mexicano em dinamizar a produção nacional

A indústria têxtil é responsável por mais de 1,1 milhão de empregos no México, com as mulheres a corresponderem a 70% dos trabalhadores.