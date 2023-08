Fundação Open Society de George Soros está de saída da Europa

A fundação do milionário George Soros, a Open Society Foundation, comunicou internamente a sua intenção de abandonar vários projetos em curso nos países da União Europeia (UE), noticia a Reuters esta quarta-feira, 16 de agosto. O objetivo desta saída da Europa é focar-se noutras geografias.

“Em última análise, o novo rumo estratégico que foi aprovado promove a saída e o encerramento de grande parte do nosso trabalho atual dentro da UE, e a mudança do nosso foco e da alocação de recursos para outras partes do mundo (…) esta mudança não é um reflexo do trabalho desenvolvido e dos múltiplos contributos das equipas ao longo destes anos, mas sim uma decisão voltada para o futuro, alicerçada em oportunidades futuras para criar impacto significativo”, dizia o email da Open Society, citado pela agência, aos trabalhadores da fundação.

Um porta-voz da organização disse entretanto à Reuters que a Open Society não vai deixar de financiar projetos na Europa. “O novo modelo”, disse, implicará “a organização da maioria das nossas bolsas em torno de oportunidades específicas de impacto, que serão definidas nos próximos meses”.

A fundação criada por Soros, empresário e investidor de origem húngara radicado nos EUA, tem uma dotação avaliada nos 25 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros ao câmbio atual) e está em processo de mudança, tendo o milionário passado as rédeas para o seu filho Alexander Soros este ano.

A fundação anunciou recentemente que pretende despedir 40% do seu quadro de pessoal em todo o mundo.