Global Media: ERC pediu informações sobre novo acionista do proprietário do DN, JN e TSF

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) solicitou ao grupo Global Notícias – Media Group (Global Media), proprietário do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros meios de comunicação social, que indique quais os novos acionistas que entraram no capital do grupo.

O pedido surge após as notícias recentes da entrada de dois novos acionistas na estrutura acionista da empresa que controla a maioria da Global Media, a Páginas Civilizadas – e cuja maioria do capital passou a ser recentemente detida pelo empresário Marco Galinha, proprietário do grupo BEL.