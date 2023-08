Logística atrai €700 milhões em 2022

Depois da pandemia, Portugal passou a estar no radar dos grandes operadores internacio­nais de logística e esse facto é visível nos grandes projetos que estão atualmente em construção, na Grande Lisboa e no Grande Porto, com investimentos muito significativos. A opinião é partilhada pelas maio­res consultoras a atuar nesta área — JLL, CBRE, Cushman & Wakefield e Savills — que identificam um conjunto de grandes projetos, cuja construção foi iniciada em 2022 e com a conclusão prevista para 2024.

“O ano de 2022 bateu o recorde a nível de investimento em logística no nosso país, tendo sido registado um valor superior a €700 milhões — mais do dobro do máximo de 2017 — e onde vimos grandes operadores internacionais a investirem em Portugal”, destaca Nuno Torcato, responsável pela área logística da CBRE.