Lisboa é a cidade mais cara da Europa para arrendar casa

Lisboa é a cidade europeia mais cara para arrendar um apartamento. O preço por um T1, por exemplo, pode custar em média 2.500 euros por mês.

Se quer arrendar um apartamento em Lisboa prepare-se porque não é para qualquer carteira. O cenário é cada vez mais complicado, principalmente para quem procura preços proporcionais à maioria dos salários portugueses.

Com preços que não param de subir, a capital é neste momento a cidade mais cara da Europa para o efeito.

Se no trimestre passado os preços se fixavam nos 2.158 euros, a partir de junho, um apartamento tipologia 1 custava em média 2.500 euros por mês, mais 200 euros que Amesterdão, nos Países Baixos, que até aqui era a cidade mais cara.

Os dados são do índice internacional Housing Anywhere, que analisou 64 imóveis em 23 cidades europeias.

O preço dos quartos mantem a tendência com um aumento de perto de 30%, passando de 425 euros para uma média de 525 euros por mês.

Lisboa é também a cidade europeia com maior subida anual no valor dos estúdios, que são agora cerca de 70 por cento mais caros.