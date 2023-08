Altice: Patrick Drahi menoriza papel acionista do sócio português Armando Pereira

Nem tudo o que parece é. Patrick Drahi, o patrão da Altice, rompeu esta semana o silêncio para criar um cordão sanitário à volta do grupo que criou em 2001, demarcando-se do antigo sócio Armando Pereira e do alegado esquema de corrupção criado a partir de Portugal, envolvendo fornecedores do operador de telecomunicações, e estendendo os tentáculos para outras jurisdições. Sob suspeita do Ministério Público e da Autoridade Tributária estão cerca de uma centena de empresas.

Drahi assegura que, a confirmar-se a fraude, o impacto no grupo é infe­rior a um dígito, e avança que das 100 empresas apenas 10, ao que apuraram até agora internamente, têm uma relação com a casa-mãe em França. Afirmando-se “chocado” e “desiludido” com as suspeitas que incidem sobre fornecedores da Altice, falou em “traição” e foi duro com o antigo sócio português. O patrão da Altice revelou no início desta semana informação que põe em causa a narrativa contada em 2015, quando a Altice comprou a Portugal Telecom (PT) aos brasileiros da Oi. Afinal, segundo o empresário franco-israelita, Armando Pereira nunca teve cerca de 20% a 30% da Altice, como foi avançado quando a empresa tomou o controlo do antigo operador histórico português — informação veiculada pelos meios de comunicação social durante anos e nunca desmentida pelo grupo. Mas que é agora, aparentemente, falsa ou imprecisa.