Preço da eletricidade inverte tendência e dispara 15% em julho. Férias e viagens também ficam mais caras

A taxa de inflação homóloga, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), caiu pelo nono mês consecutivo, mas a variação não foi igual em todos os produtos.

Em julho, a inflação fixou-se em 3,1% (3,4% em junho), confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Longe do máximo registado em outubro (10,1%).

Apesar de o aumento dos preços ter abrandado, a maioria dos produtos continua a registar uma subida e só uma pequena parte remou em sentido contrário, mas com algumas grandes quedas a nível homólogo. Por sua vez, em comparação com junho, mais de metade dos produtos ou registou uma descida no preço ou não vou qualquer variação.

Mas há um produto que se destaca: a eletricidade. É que o preço da eletricidade está entre os que mais caíram face a julho de 2022, mas foi o que mais subiu face a junho de 2023. Como aliás, o Expresso já tinha escrito, devido a uma revisão extraordinária das tarifas de acesso à rede, algumas faturas em julho ficariam mais pesadas.

Que outros produtos subiram de preço mensalmente?