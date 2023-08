Inflação nos Estados Unidos subiu para 3,2% em julho, invertendo a tendência de abrandamento

Julho inverteu uma tendência de abrandamento do surto inflacionista desde o pico em 9,1% em junho do ano passado. Ainda assim, a inflação nos EUA é inferior à da zona euro que se fixou em julho em 5,3% e à do vizinho México que está em 4,8%, entre as economias do G20.

A inflação nos Estados Unidos subiu para 3,2% em julho, segundo a estimativa publicada esta quinta-feira pelo Bureau of Labor Statistics. Esta variação em relação ao mesmo mês do ano passado sinaliza uma aceleração da inflação que tinha descido para 3% em junho.

O que acelerou a subida?

A inflação de julho foi pressionada pelo aumento de 9% nos serviços de transporte, 7,7% nos gastos das famílias na habitação (água, eletricidade, serviços municipais, condomínio, imposto sobre imóveis e prestações da dívida na compra da habitação) e 4,9% na alimentação.

As descidas em julho nas componentes da energia foram inferiores às registadas em junho. Os preços na energia desceram 12,5% (face a uma quebra de 16,7% em junho).

A diversidade de comportamento das componentes do índice de preços no consumidor provoca uma diferença entre a inflação global e a inflação designada por subjacente (excluindo a energia e a alimentação). A inflação subjacente em julho nos EUA abrandou para 4,7%, uma décima menos do que em junho. Mesmo assim continua muito acima da inflação global, uma situação que, também, acontece na Turquia, Zona Euro, México, Coreia do Sul e China, tendo em conta as estimativas para julho que já foram divulgadas pelas entidades oficiais.

Uma inflação subjacente acima da global sinaliza que o surto inflacionista está a ser mais extensivo e persistente, mesmo com os preços das componentes mais voláteis a descer ou a abrandar.

Apesar de a meta dos bancos centrais - incluindo o objetivo da Reserva Federal norte-americana (Fed) - ser fixada em função do andamento da inflação global, os banqueiros centrais dão particular atenção ao andamento da inflação subjacente. No caso dos EUA e da Zona Euro, como se observa, a variação subjacente continua acima da global.

Subida dos preços em cadeia estabilizou

No entanto, os bancos centrais olham, também, para a dinâmica de variação mês a mês, o que os economistas designam por variação em cadeia. Neste caso, a inflação global e a subjacente nos EUA mantiveram uma subida de 0,2%. Depois do pico de 0,5% em janeiro, a variação em cadeia tem-se mantido abaixo desse nível. Em março e maio foi de 0,1% e em junho e julho de 0,2%.

Em virtude desta estabilização da variação em cadeia, os analistas do banco alemão Commerzbank, na análise publicada sobre a estimativa norte-americana, preveem que a Fed faça uma pausa na subida dos juros nas próximas reuniões.

No mercado de futuros, a probabilidade é de 90% para a manutenção da taxa diretora atual da Fed na próxima reunião a 20 de setembro, segundo o FedWatch Tool da plataforma CMe.