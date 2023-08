Apesar dos incêndios negócio da madeira de pinho cresce 22% em 2022

Apesar dos incêndios e das pragas e doenças que continuam a afetar todo o sector florestal, a fileira do pinho em particular registou um aumento de 22% do seu volume de negócios em 2022, tendo atingido os €5.117 milhões, segundo um estudo do Centro Pinus a que o Expresso teve acesso.

“O sector está bem e recomenda-se pois hoje há uma grande diversidade no aproveitamento da madeira. Para além da parte que abastece as serrações, temos também a produção de pellets, de papel, painéis e o resto segue para as centrais de biomassa. A aposta na diversidade está a ser um sucesso. Praticamente nada se perde nesta fileira”, afirma João Gonçalves, presidente do Centro Pinus, uma organização que congrega os principais agentes do sector em Portugal.