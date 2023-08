Quase 100% da população tem Caixas Multibanco a menos de 15 quilómetros de casa, mas há 30 freguesias em risco

A cobertura da rede Multibanco (leia-se ATM) que permite o acesso a levantamento de dinheiro, pagamentos e outros movimentos por parte da população, em 2022, “continuava a ser quase integral”.

Esta é a conclusão de um estudo do Banco de Portugal que serve para acompanhar a evolução do parque de ATM e visa não deixar a população em zonas mais remotas sem acesso às caixas Multibanco, em particular porque nos últimos anos muitas agências bancárias, fruto das reestruturações, fecharam em locais com menos população.

Em Portugal existiam, em 2022, mais de 17 mil pontos de acesso a numerário, dos quais "14 mil terminais - concentrados em torno dos principais centros urbanos e no litoral - e 3,2 mil agências bancárias que prestavam serviços relacionados com notas e moedas”, revela o estudo.

No levantamento esta quarta-feira publicado, o Banco de Portugal conclui que, apesar de a cobertura de acesso não ter piorado face ao último estudo em 2020, antes pelo contrário, é preciso estar atento a algumas freguesias, já que “a maior distância em linha reta, existente em todo o país, entre o extremo de uma freguesia e o ponto de acesso mais próximo continuava a ser de 17 quilómetros”.

Em 2022 os dados revelam que “99% da população dispunha de um ponto de acesso a dinheiro - seja por caixas multibanco, sejam balcões - a menos de 5 quilómetros, em linha reta, da freguesia de residência (98% em 2020); 99,9% a menos de 10 quilómetros (99,8% em 2020) e 99,99% a menos de 15 quilómetros (99,98% em 2020)”.

Os dados comparam bem com o último ano de estudo, em 2020, e até “compara favoravelmente com os países da área do euro”. Dados do Banco de Portugal dão nota de que a nível europeu “a quase totalidade da população (99%) dispunha de um ponto de acesso a menos de 5 quilómetros de distância (em linha reta) da freguesia de residência e, das 3092 freguesias, menos de 50 estavam localizadas a uma distância superior a 10 quilómetros (em linha reta) de um balcão ou de um ATM”.

Em 2022 existiam, segundo o estudo, 17 245 pontos de acesso em Portugal, o que representa menos 5% face ao total registado no final de 2017, mas “neste período, o território nacional passou a dispor de mais 27 Caixas Automáticas (CA), pelo que a redução do número de pontos de acesso foi inteiramente decorrente do encerramento de balcões”, conclui o Banco de Portugal.

“Os distritos de Lisboa, Porto, Faro e Setúbal, que correspondem a 17% do território nacional e a 52% dos habitantes, concentravam 53% do número total de pontos de acesso”. Já os restantes 47% de pontos de acesso “estavam instalados nos restantes distritos que, em conjunto, ocupam uma área cinco vezes superior às do primeiro conjunto”, sublinha o estudo.

Esta distribuição reflete que a rede de acesso ao Multibanco está mais concentrada nos centros urbanos e no litoral, onde existe “maior densidade populacional, dimensão económica e atividade turística”. A maior escassez de pontos de acesso verificava-se “nos municípios do interior e perto da fronteira”.

Sabe-se que o Governo, como aliás já noticiou o Expresso tem estado a trabalhar no sentido de “identificar áreas do país com deficiente acesso ao serviço mínimo bancário”, para aumentar o número de pontos de acesso.