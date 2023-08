Exportações a cair, desemprego a subir, preços negativos: China entra em maré negativa

Os números são maus. A inflação virou negativa em julho na China, segundo a estimativa avançada esta quarta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas em Pequim. É a única economia do G20 com quebra de preços (deflação). As exportações recuaram 14,5%, o desemprego nos jovens está acima de 21% e o investimento direto estrangeiro retrai-se. Conseguirá o Governo ver cumpridas as metas de crescimento para este ano?