Sony acusada de abuso de concorrência em Portugal

A associação de defesa do consumidor Ius Omnibus iniciou a meio desta semana um processo contra a Sony no Tribunal de Santarém com o objetivo de compensar consumidores portugueses e alterar as práticas concorrenciais alegadamente abusivas. No processo, a Ius Omnibus pede uma indemnização para compensação dos consumidores portugueses que ascende a €235 milhões. “O processo não se esgota no pedido de indemnização. Queremos também que a Sony corrija o seu comportamento”, explica Daniela Antão, secretária-geral da associação.

Para já, a marca PlayStation, que pertence ao grupo Sony, não tece comentários sobre o processo.