Patrões chamados a “regularizar contratos regulares”

Mais de 80 mil empresas foram notificadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), no final do mês de julho, para proceder à conversão dos contratos a prazo de 350 mil trabalhadores em vínculos permanentes, tendo até 10 de setembro para o fazer junto da Segurança Social. Em causa estarão contratos a termo cujo limite máximo de renovações previsto na lei foi excedido, como explicou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Mas os advogados ouvidos pelo Expresso denunciam que os empregadores estão a ser notificados para “regularizar contratos que estão, na prática, regulares” e sobre os quais a Segurança Social tem informação atualizada.

São essencialmente contratos a termo que há muito se converteram em efetivos e trabalhadores reformados, para os quais não existe limite máximo de renovação para contratos a termo, mas que agora são apontados como estando em situação de precariedade, denuncia a advogada Ângela Afonso, associada sénior da área de laboral da Cuatrecasas. “A ACT está a exigir que as empresas regularizem quando não há irregularidade”, diz ao Expresso, sinalizando que foi esse o caso das várias notificações recebidas pelas empresas clientes da sociedade.