Commerzbank regista lucros de 1145 milhões de euros no primeiro semestre

O banco parcialmente detido pelo Estado alemão registou lucros líquidos atribuíveis de 1145 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 49,1% em termos homólogos, segundo anunciado esta sexta-feira.

Num comunicado publicado no seu portal, o banco, cujo Governo da Alemanha detém uma participação de 15,6%, registou um crescimento de 1,6% dos seus rendimentos, para 5297 milhões de euros.

Desde o início do ano, a receita líquida de juros subiu 41,6%, para 4076 milhões de euros, apesar da redução homóloga de 5,8% das comissões, para 1756 milhões de euros.

O Commerzbank reviu em alta os rendimentos previstos para este ano com juros, estimando arrecadar 7800 milhões de euros, contra os anteriores 7000 milhões de euros.

"O primeiro semestre do ano foi mais um bom período para o Commerzbank. Implementámos de forma consistente a nossa estratégia e aumentámos significativamente os lucros graças às fortes receitas do nosso negócio de clientes", afirmou o presidente executivo do banco, Manfred Knof, citado no documento.

As despesas operacionais subiram 2,9%, para 2.945 milhões de euros, traduzindo-se num resultado operativo de 1.764 milhões de euros (36,8%).

O Commerzbank teve um rácio de capital comum de nível 1 CET1 de 14,4% (13,7% há um ano) e um rácio de eficiência de 61,5% (64,3%).