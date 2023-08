Há salários de €4000 em início de carreira? Há, mas são poucos

No país onde, em 2022, perto de 65% dos jovens com menos de 30 anos, a trabalhar por conta de outrem, tinham um rendimento mensal inferior a €1000 brutos, segundo dados do Ministério do Trabalho, há também profissões onde, em início da carreira, um licenciado pode ganhar o quádruplo da média dos seus pares. É o caso dos especialistas em cibersegurança, em regra com formação na área das engenharias e tecnologias de informação, onde a remuneração média bruta anual pode rondar os €60 mil (cerca de €4285 brutos mensais) para um patamar de até cinco anos de experiência. E é também o caso de alguns perfis ligados à indústria farmacêutica, onde a formação base não tem forçosamente de passar pela medicina, farmácia ou ciências da vida.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.