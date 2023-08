Bolsas à escala mundial registam maior queda do ano na ressaca do corte de rating aos Estados Unidos

As bolsas de ações voltaram ao vermelho nas primeiras sessões de agosto. O índice mundial MSCI caiu na quarta-feira 1,65%, a maior queda diária deste ano. O anterior recorde em perdas registou-se na crise de fevereiro, quando aquele índice caiu 1,48% a 21 daquele mês. Agora, o gatilho para o choque foi a retirada na terça-feira do rating de triplo A à dívida dos Estados Unidos pela agência Fitch.

A onda de choque no dia seguinte atingiu quase todas as praças do mundo, apesar da secretária do Tesouro norte-americana Janet Yellen ter considerado a decisão como “arbitrária” e baseada em “dados obsoletos” e o líder da J.P.Morgan, Jamie Dimon, um dos financeiros mais poderosos, ter desvalorizado o corte como algo "que realmente não importa".

As maiores quedas ‘regionais’ deram-se na zona euro e na América Latina, com os índices MSCI a perderem 1,97% e 1,96% respetivamente. Nas maiores bolsas do mundo, o destaque recaiu sobre o Nasdaq de Nova Iorque, cujo índice recuou 2,17%, a segunda maior queda do ano, depois da crise de 21 de fevereiro. Lisboa e Madrid foram as bolsas mais castigadas na zona euro, com o PSI a perder 1,7% e o Ibex 35 a cair 1,83%.

A onda de choque continuou esta quinta-feira em grande parte da Ásia - Tóquio é a grande bolsa mais castigada neste começo de agosto - e a Europa abriu no vermelho, com Londres e Milão a liderarem as quedas.