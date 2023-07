Associação de revendedores de combustíveis vê margem para baixar impostos

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) considera que o Governo poderia diminuir a taxa de carbono e do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) pois está a ganhar em IVA com o aumento dos preços dos combustíveis.

Em comunicado, a associação indica que “ao contrário do que o governo pretende veicular, os consumidores estão cada vez mais assoberbados com impostos”, por causa do aumento dos preços dos combustíveis, o que faz com que o IVA aumente também.

Segundo a ANAREC, “no dia 1 de Julho, o preço do Brent estava a 73 dólares e no dia 31 de Julho está a 85 dólares, no mesmo dia 1 de Julho, o preço do gasóleo era 720 USD [dólares] a tonelada e no dia 31 de julho estava 872 USD a tonelada”, ou seja, “uma variação no prazo de um mês de 20% aumento, o que significa aumento direto da receita, na taxa de IVA”. A associação defende que, com este aumento, o Governo teria a oportunidade de diminuir a taxa de ISP e a taxa de carbono - que tem vindo a ser aumentada novamente desde maio.

Outro ponto que a associação pretende esclarecer prende-se mesmo com a taxa de carbono. O Governo referiu que o descongelamento desta taxa tem como objetivo o alinhamento com a média europeia. Contudo, a ANAREC considera que “o nosso mercado é basicamente baseado no mercado espanhol e por isso, deverá ser esse o nosso referencial de comparação”. E em Espanha o preço chega a ser 30 cêntimos mais barato, apesar da base da cotação internacional ser a mesma, refere a associação.

Adicionalmente, o Governo indicou que “o consumo de combustíveis rodoviários no primeiro semestre do ano 2023, foi o mais elevado da última década”, mas, segundo explica a ANAREC, “este fenómeno traduziu-se essencialmente devido à carga fiscal que se alterou em Espanha, no gasóleo profissional” o que levou a “muitos litros retornaram a Portugal e fez disparar os litros consumidos”.

“No entanto, o governo espanhol dando conta dos “litros perdidos”, voltou a alterar a lei e os transportadores voltaram a abastecer a grande maioria, em Espanha. Assim sendo, em primeiro lugar, o número de litros recorde, teve a ver com uma situação (pontual) de alteração de carga fiscal em Espanha, e não com efetivo aumento do consumo em Portugal. Se analisarmos o último mês de Junho e Julho, a tendência já não se mantém, pelo contrário”, lê-se na nota da associação.

Por fim, a ANAREC “solicita que seja tomada em atenção, que as garrafas de gás também deveriam ter tratamento diferenciado”, tal como a redução do ISP no gasóleo agrícola.