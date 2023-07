Banco do Japão inicia aperto da política monetária

Os mercados foram esta sexta-feira surpreendidos com a decisão do Banco do Japão em admitir como “medida preventiva” que os juros da dívida pública a 10 anos possam variar até um novo teto de 1%. A mexida foi considerada pelos analistas como uma operação “furtiva”, dissimulada, de primeiro aperto da politica monetária por parte da equipa dirigida pelo novo presidente Kazuo Ueda.

Subestimámos a pressão da inflação, disse Ueda

Sem mexer ainda na taxa diretora, a decisão do Banco do Japão é encarada pelos analistas como a preparação do terreno para um futuro abandono da política monetária ultraexpansionista que os japoneses mantêm há sete anos.

O novo governador Ueda admitiu, na conferência de imprensa desta sexta-feira, que o banco central tem “subbestimado a pressão dos preços”. O Banco do Japão reviu em alta a previsão de inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis) para este ano, subindo-a de 1,8% para 2,5%, já acima da meta de 2%. “Se a inflação disparar, tomaremos as medidas apropriadas. Mas ainda não estamos suficientemente confiantes de que a inflação vai acelerar”, concluiu.

Enquanto no Japão se prepara o terreno para subir os juros, nos Estados Unidos e na zona euro, esta semana, deixou-se em aberto o campo das decisões de política monetária depois do verão. Christine Lagarde disse, na quinta-feira, que as decisões futuras do Banco Central Europeu estão “nas mãos dos dados económicos”, admitindo um “talvez” em relação a uma decisão de pausa em setembro. Jerome Powell, por seu lado, frisou que a taxa diretora da Reserva Federal já está em terreno positivo em termos reais, ou seja, o juro do banco central já é superior à inflação.