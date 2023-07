Receitas do grupo Impresa recuam 2,5% no primeiro semestre para os 86 milhões de euros

As receitas do grupo Impresa - dono da SIC e do Expresso - caíram 2,5% no primeiro semestre face ao período homólogo para os 86 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Há um ano, no mesmo período, as receitas totais do grupo atingiram os 88,2 milhões de euros.

No primeiro semestre de 2023 registou-se um aumento das receitas do segmento de publishing (imprensa escrita) de 13,8% para os 12 milhões de euros, ao passo que no segmento de televisão as receitas recuaram 4,8% para os 73,4 milhões de euros.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) recuaram 31,6% para os 2,9 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com 4,2 milhões de euros de há um ano. “O EBITDA ajustado de custos de reestruturação atingiu 3,3 milhões de euros, representando uma diminuição de 22,1%”, acrescenta.

Os custos operacionais, entretanto, diminuíram 1,1% para os 83,1 milhões de euros “para o que contribuiu a otimização da gestão da grelha de programação televisiva”, de acordo com o comunicado.

No período em questão a Impresa registou um prejuízo de 4 milhões de euros, agravando-se em 1,9 milhões de euros face ao período homólogo.

“Por conta da atual estrutura de financiamento, os resultados financeiros refletem um impacto mitigado, comparativamente ao agravamento das principais taxas indexantes”, justifica.

A dívida remunerada líquida cresceu 3,6% em relação ao semestre homólogo para os 145,2 milhões de euros.

No comunicado, a Impresa realça a liderança da SIC nas audiências “há 53 meses consecutivos, registando uma média de 15,8% de share, em dados consolidados, no primeiro semestre de 2023, no universo dos canais generalistas”.

Sobre o Expresso, o jornal “continua a ser o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de 95 mil exemplares vendidos, segundo os dados da APCT, de janeiro a março de 2023”.

“A aposta no digital permitiu ao Expresso atingir o seu melhor resultado de circulação digital paga, entre janeiro e março de 2023, com uma média de 52 mil exemplares vendidos por edição”, acrescenta.

“Para o segundo semestre de 2023, a Impresa está focada no crescimento das receitas nos vários setores de negócio abrangidos atualmente pelo Grupo, que vão além do publishing e da televisão, integrando áreas em grande expansão, como o streaming, o branded content e o áudio”, conclui.