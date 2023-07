Endividamento da economia voltou a subir em maio e alcançou novo máximo de 804 mil milhões de euros

O endividamento do Estado, das empresas, e das famílias cresceu 1,6 mil milhões de euros em maio, para os 804,4 mil milhões de euros, num mês em que o investimento dos portugueses em Certificados de Aforro (CA) voltou a ser relevante no endividamento público. O endividamento da economia portuguesa atingiu, assim, um novo recorde.



O mês de maio foi o último em que se comercializou a série E de Certificados de Aforro, tendo sido substituída por uma nova com juro mais baixo - o que motivou fortes críticas ao Governo.

De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta segunda-feira, 24 de julho, do endividamento total de maio 440,6 mil milhões de euros diziam respeito ao setor privado, composto pelas empresas privadas e particulares; ao passo que 363,9 mil milhões de euros eram referentes às administrações públicas e empresas públicas, o setor público.



No setor público o endividamento subiu 1,1 mil milhões de euros. “Este acréscimo verificou-se, sobretudo, junto dos particulares (1,7 mil milhões de euros), principalmente pelo investimento das famílias em Certificados de Aforro, e junto das administrações públicas (mil milhões de euros)”, detalha o BdP.

Registou-se uma diminuição em paralelo do endividamento do setor público no exterior na ordem dos 1,4 mil milhões de euros, e do setor financeiro, de 400 milhões de euros.

Já no setor privado o endividamento subiu 500 milhões de euros, com o endividamento das empresas a aumentar 500 milhões de euros. Este crescimento traduz “essencialmente um acréscimo perante o exterior (0,3 mil milhões de euros) e o setor financeiro (0,2 mil milhões de euros). O endividamento dos particulares não se alterou de forma relevante em relação ao mês anterior”, segundo o banco central português.

Em maio, e em termos percentuais, “o endividamento das empresas privadas aumentou 0,3% comparativamente com o mesmo mês de 2022, enquanto o endividamento dos particulares cresceu 1,4%. Em ambos os setores, o endividamento tem continuado a aumentar, mas a um ritmo decrescente, com as taxas de variação anuais a reduzirem-se, de abril para maio, 0,1 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente”, conclui o Banco de Portugal.