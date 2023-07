Grandes consultoras dos EUA caem a pique na China devido a perseguição dos serviços de segurança

As principais consultoras norte-americanas com presença na China, como a Mckinsey, o Boston Consulting Group (BCG) ou a Bain, estão com o negócio a caír a pique no país e a enfrentar uma fuga massiva de clientes desde que os serviços de segurança de Pequim decidiram, em maio, investigar o sector por colocar em risco a ‘segurança nacional’, fazendo incursões para vasculhar os seus escritórios, segundo avança o Financial Times.

Está a ficar crítico para as grandes consultoras dos EUA conseguirem ter atividade na China, junto de clientes locais ou investidores globais, e como relata o jornal norte-americano, a Bain já está a dizer ao novo pessoal que tinha contratado para esperar até 2025 para poder entrar ao serviço, enquanto cerca de metade da equipa da McKinsey ficou sem projetos de clientes para trabalhar.

A perseguição às consultoras dos Estados Unidos pelos serviços de segurança do estado da China fez-se sentir de forma premente há cerca de dois meses, com incursões aos escritórios da Bain em Xangai e na Capvision, rede que conta com 450.000 especialistas.

Em abril, os serviços de segurança chineses entraram pela sede da Bain, confiscando documentos e interrogando funcionários sobre um projeto de consultoria anterior, tendo fontes informadas sobre a investigação avançado que a polícia chinesa estava a investigar dados confidenciais passados à Bain por um especialista externo contratado pela Capvision. Alegadamente, a equipa da Bain na China tinha contratado este especialista, que trabalhava numa empresa estatal, para um projeto que envolvia uma avaliação do mercado, que segundo algumas fontes se relacionava com semicondutores, mas o resultado foi afugentar os clientes da consultora.

“As lutas das consultoras ocorrem num cenário de crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e a China, bem como a maior vigilância de Pequim sobre possível espionagem”, lembra o Financial Times, frisando que, no país, “as leis antiespionagem foram ampliadas em abril para cobrir segredos de estado e de inteligência”, envolvendo todos os “documentos, dados, materiais ou items relacionados à segurança e interesses nacionais”.

O declínio do interesse de investidores estrangeiros na China também se deve “à própria viragem interna no país” que resultou em menos negócios, segundo relataram consultores séniores.

Não ter trabalho suficiente para as equipas atuais é uma realidade que atinge as três maiores consultoras dos EUA, e está a ser mais acentuada na Bain, que decidiu adiar as novas contratações para 2025, e até já ofereceu licença voluntária de seis meses para funcionários da China, dando parte do seu salário para permanecerem de férias. Também a McKinsey está numa luta por conseguir novos projetos, mantendo muitos dos seus consultores a trabalhar em outras propostas que nem sequer podem ser cobradas dos clientes, segundo fontes citadas pelo FT. Como confessou um consultor ao jornal, “estar na McKinsey na China é como estar num navio a afundar”.