Euforia das dot.com na bolsa de Lisboa: “Com a PT Multimédia toda a gente perdeu o juízo”

A PT Multimédia foi, de longe, o caso mais emblemático do frenesim em torno das empresas da então chamada ‘nova economia’ na Bolsa portuguesa. A Portugal Telecom era a uma estrela do mercado, e uma das empresas mais relevantes e poderosas do país, e a sua subsidiária tornou-se uma coqueluche.

Disparou mal foi admitida à cotação, o desempenho das ações foi impressionante e no final de 1999 eram-lhe apontados como pontos fortes a valorização espetacular de 100% face ao preço a que tinha entrado na bolsa a 16 de novembro: €27. Pioneira da televisão paga por cabo (ex-TV Cabo), em março de 2000, a PT Multimédia, chegaria aos €146. O céu era o limite.