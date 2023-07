2000, o ano da euforia.com em que a bolha rebentou

Era uma espécie de embriaguez ou uma moda em que o negócio que não fosse ‘dot.com’ não interessava, não tinha futuro, e mais cedo ou mais tarde pertenceria ao cemitério dos analógicos. O final dos anos 90 colocou as empresas tecnológicas nos píncaros, com valorizações absolutamente extraordinárias nas Bolsas, onde se estreavam a grande velocidade. A animação contaminou as empresas de telecomunicações e de media, que foram a reboque. Tudo porque se acreditava que havia uma convergência evidente entre o desenvolvimento da internet e das telecomunicações e os conteúdos das empresas de media, necessários para alimentar esse desenvolvimento. Equacionava-se a fusão entre media e operadores de telecomunicações. Em Portugal, a Portugal Telecom (PT) lançava a TV Cabo e criava um canal de notícias, o CNL — Canal de Notícias de Lisboa. E avançou sobre a Lusomundo, do coronel Luís Silva, detentor de títulos como o “Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias”, pagando um montante considerado então estratosférico.

Era a febre TMT — Telecomunicações, Media e Tecnologias —, que durou até 2000, e Portugal também não conseguiu escapar-lhe. Surgiam projetos ancorados na voragem cibernética dos consumidores. Multiplicavam-se eventos magnânimos de apresentação de portais múltiplos e variados, um dos quais passou por uma viagem de helicóptero do aeródromo de Tires para um luxuoso hotel na Quinta da Marinha, em Cascais, só para lançar um portal de viagens.