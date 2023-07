O que vai mudar nas carreiras da Função Pública?

O Governo apresentou esta semana aos sindicatos a proposta de revisão do sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP) que permitirá, a partir de 2026, que os funcionários públicos progridam de forma mais rápida na carreira. Com reflexos no seu salário mensal.

Em causa estão cerca de 65% dos trabalhadores da Administração Pública —ou seja perto de 485 mil pessoas —, cuja progressão na carreira depende dos pontos obtidos na avaliação de desempenho (através do SIADAP ou regimes adaptados). É o caso, por exemplo, de todos os funcionários integrados nas carreiras gerais da Administração Pública: técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. De fora ficam militares, profissionais da GNR, docentes, oficiais de justiça e juízes, cujas carreiras evoluem com base em outros critérios.

