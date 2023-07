Lagarde e ‘falcões’ do BCE sob pressão para pausa na subida dos juros em setembro

A nova desaceleração da inflação em junho na zona euro veio acalentar a expectativa nos mercados que o Banco Central Europeu (BCE) possa fazer uma paragem no ciclo de subida dos juros em setembro. Em relação à reu­nião da próxima semana, a 27 de julho, os dados parecem estar lançados desde a última reunião do Conselho, tendo sido antecipado que haveria mais um aumento de 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual) nos juros. A atenção dos investidores virou-se para depois do verão.

A inflação desce há três meses seguidos na zona euro, registando 5,5% em junho, o nível mais baixo desde o pico de quase 11% em outubro do ano passado. O auge do surto inflacionista parece ficar cada vez mais para trás, mas há duas pedras irritantes na engrenagem — a resistência de a inflação subjacente (excluindo do índice geral as componentes mais voláteis) descer convincentemente e a subida dos preços no sector dos serviços. De facto, em junho, a inflação subjacente subiu para 5,5%, com o Eurostat, esta semana, a rever em alta a estimativa inicial de 5,4%. O organismo de estatística da União Europeia confirmou, por outro lado, que a inflação no sector dos serviços subiu para 5,4%, o nível mais alto deste surto inflacionista. Estes dois comportamentos alimentam a resistência de muitos membros do Conselho do BCE em consentir uma paragem nos juros, apesar de o Fundo Monetário Internacional ter divulgado recentemente que prevê em 2023 uma recessão para a Alemanha, a maior economia do euro, e uma derrapagem do conjunto da zona da moeda única para um crescimento da economia medíocre de apenas 0,9%.