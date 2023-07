Inflação do Japão acelera em junho e complica as contas do banco central, o único do mundo ainda com taxas de juro negativas

A taxa de inflação do Japão aumentou para os 3,3% em junho, uma subida de 0,1 pontos percentuais face a maio, uma aceleração que se deveu em particular ao aumento de preços de serviços correntes como energia, água, e internet; e que coloca o ritmo de subida dos preços substancialmente acima do alvo de 2% do banco central nipónico.

Segundo o Financial Times desta sexta-feira, 21 de julho, esta é a primeira vez em oito anos que a taxa de inflação japonesa é superior à dos EUA, que se fixou nos 3% em junho.



Na zona euro, entretanto, a taxa abrandou para os 5,5% em junho, estando ainda substancialmente acima do ideal de 2%. Em Portugal, abrandou nesse mês pelo oitavo mês consecutivo para os 3,4%.

A política monetária do Japão nos últimos 30 anos tem sido acomodatícia (ou seja, caracterizada por taxas de juro baixas ou negativas e pela criação massiva de liquidez) para evitar uma situação de deflação, caracterizada por uma descida dos preços paralela a uma queda do consumo.



O Banco do Japão, porém, está reticente em aumentar as taxas de juro de referência para estimular a economia, argumentando que o acelerar do aumento dos preços não se deve ao aumento da procura, mas sim ao encarecimento das matérias-primas importadas.



O banco central considera que a correção do preço destas deverá ter impacto na taxa de inflação nos próximos tempos, fazendo-a baixar. Pelo que o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, já sinalizou que a política acomodatícia da instituição deverá manter-se na próxima semana, sublinha o jornal.



O banco central nipónico, que deverá anunciar a sua decisão de política monetária para a semana, mantém taxas de juro negativas. E é o único com o preço do dinheiro abaixo de zero numa altura em que os bancos centrais do dólar, do euro, e da libra estão a meio de uma rápida reversão da política monetária dos últimos anos, alçando as taxas diretoras em pouco mais de um ano para 4%, no caso do Banco Central Europeu; ou acima disso, no caso da Reserva Federal dos EUA e do Banco de Inglaterra.

O jornal britânico chama a atenção para o facto da taxa de inflação japonesa não superar a norte-americana desde outubro de 2015.