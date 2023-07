Fórum para a Competitividade vê economia a crescer entre 2% e 3% este ano

O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa cresça entre 2% a 3% este ano e entre 1% e 2% em 2024, segundo uma análise divulgada esta quinta-feira.

"O Fórum para a Competitividade estima um forte abrandamento do crescimento, de 6,7% em 2022 para entre 2% a 3% em 2023 e entre 1% e 2% em 2024", pode ler-se na análise sobre as perspetivas empresariais do segundo trimestre.

O fórum considera que as estimativas das principais instituições nacionais e internacionais revelam que "o bom resultado do primeiro trimestre de 2023 quase não se repercute nos novos valores para o conjunto do ano".

"O nosso país poderá beneficiar pelo lado das exportações da melhoria da situação dos nossos parceiros, em particular pelo turismo, mas de forma insuficiente para o conjunto da economia", aponta.

Relativamente à inflação, o Fórum para a Competitividade estima um abrandamento, de 7,8% em 2022 para entre 4,5% e 5,5% em 2023 e 2,5% e 4% em 2024.

"Uma das questões que é essencial sublinhar é que, ao contrário da generalidade das economias da zona euro, que deverá acelerar no próximo ano, Portugal deverá desacelerar em 2024, sobretudo devido ao efeito da subida das taxas de juro", refere.

Alerta ainda para que "os riscos da conjuntura internacional têm-se acentuado, não colocando em causa o cenário central de melhoria em 2024, mas admitindo-se desvios significativos, devido à guerra, à subida das taxas de juro, a eventuais perturbações financeiras e a políticas orçamentais mais restritivas".