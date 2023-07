Crédito recusado pela banca cresce por causa de regra do Banco de Portugal

Os bancos portugueses admitem já um número significativo de créditos que ficam por fazer por causa da regra do Banco de Portugal (BdP) que impõe que na análise à capacidade de esforço dos clientes seja considerado o cenário de subida de três pontos percentuais na taxa de juro. A vice-governadora do BdP, Clara Raposo, identificou o problema e, numa entrevista recente ao “Jornal de Negócios” e à Antena 1, disse “fazer sentido revermos a recomendação macroprudencial, e temos agora aqui este período do verão e uma melhor capacidade de previsibilidade da evolução futura das taxas de juro”. Quando será? Questionado pelo Expresso, o BdP não respondeu.

A maior parte dos bancos ouvidos pelo Expresso confirma que esta medida limita hoje bastantes operações. Neste momento, com as taxas Euribor em redor de 4%, simular o impacto da subida de três pontos adicionais implica considerar taxas de juro na ordem dos 7%. Níveis a que a Euribor nunca chegou e que, a julgar pelas atuais expectativas dos mercados financeiros, também não irá chegar agora.