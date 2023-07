Medidas insuficientes contra a lavagem de dinheiro: regulador norte-americano multa o Deutsche Bank em €166 milhões

A Reserva Federal norte-americana (Fed) anunciou esta quarta-feira uma multa de 186 milhões de dólares (166,11 milhões de euros) ao Deutsche Bank por não ter adotado medidas suficientes contra a lavagem de dinheiro entre 2015 e 2017.

Em comunicado, a Fed anunciou que além da multa, que abrange o Deutsche Bank, a sua divisão em Nova Iorque e outras filiais nos Estados Unidos, enviou uma informação por escrito ao banco advertindo para deficiências na governação, na gestão de riscos e controlos.

A direção do regulador bancário norte-americano explicou que a multa sanciona as práticas "inseguras e pouco sólidas" da entidade, assim como a falta dos controlos necessários contra a lavagem de dinheiro, considerando que as medidas tomadas pelo Deutsche Bank durante o período citado foram insuficientes.

Segundo a agência Efe, a Fed considera que os controlos internos contra a lavagem de dinheiro na relação do banco com a sucursal estónia do dinamarquês Danske Bank foram "deficientes".