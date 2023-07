Inflação em junho na zona euro ficou nos 5,5%

A inflação na zona euro em junho desceu para 5,5%, confirmou o Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, na nova estimativa publicada. A desaceleração do surto inflacionista foi significativa, com o nível a descer de 7% em abril e 6,1% em maio para 5,5%.

No entanto, o Eurostat reviu em alta a estimativa inicial para a inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis, como energia, alimentação, tabaco e álcool), estimando, agora, uma subida para 5,5% (a anterior estimativa era de 5,4%), o que são más notícias para quem no Banco Central Europeu (BCE) destaca a importância de monitorizar esta medida da inflação para definir o grau de aperto da política monetária.

O Eurostat confirmou, também, a estimativa para a inflação no sector de serviços, que subiu de 5% em maio para 5,4% em junho, o nível mais alto do ano.

