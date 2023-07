Crise da falta de habitação: garagens, escritórios e lojas são as novas casas?

O programa Mais Habitação, promovido pelo Governo e aprovado no Parlamento, contempla a simplificação do licenciamento urbanístico, para colocar mais casas no mercado e dar uso residencial a espaços como garagens, escritórios ou armazéns. A simplificação dos licenciamentos quer pôr fim a um regulamento de urbanização que data de 1951 e unificar a legislação dispersa por 1600 diplomas, 308 regulamentos municipais e outros tantos planos diretores.

Posso transformar o meu escritório ou a minha loja numa habitação?

A conversão de imóveis de comércio e serviços em habitação é uma das medidas que tem “autorização automática, dispensando-se a revisão de planos de ordenamento do território ou da licença de habitação, desde que a custos controlados”, prevê o programa Mais Habitação (MH).