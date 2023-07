Seguradora Ageas quer investir mais na área da saúde

A Ageas é a segunda no ranking do negócio segurador em Portugal, com uma quota de mercado de 15,6%. Portugal é um mercado-chave onde os belgas querem manter a liderança. Entre os desafios futuros está um maior acompanhamento na saúde, além de todos os desafios que decorrem da sustentabilidade ambiental. Hans De Cuyper, presidente executivo global do Grupo Ageas, refere que “o tema da saúde é acompanhado de muito perto pelo grupo” e que “é um segmento que está a enfrentar mudanças estruturais e tem muito potencial de crescimento”.

Não são donos de nenhuma unidade hospitalar como a Fidelidade, mas o grupo não enjeita olhar para oportunidades que possam surgir no mercado em termos de prestadores de serviços, como unidades clínicas ou mesmo hospitalares. E explica o interesse do tema, que se estende por outros mercados onde tem presença. “Os cuidados de saúde são muito procurados, as pessoas desejam ter acesso a cuidados de saúde que respondam às suas necessidades.”

