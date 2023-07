Fundo de Pensões da EDP arrecada €45 milhões com venda de terreno junto ao Douro

O grupo MCaetano, do empresário e promotor imobiliário Manuel Caetano, em conjunto com dois outros investidores, comprou por €45 milhões os imóveis e o terreno que o Fundo de Pensões do Grupo EDP colocou à venda em março, na Rua do Ouro, no Porto. Os dois investidores, um deles residente no Porto e com vários investimentos imobiliá­rios na cidade e o segundo de Braga, assumiram 20% e 40%, respetivamente, do valor do investimento, enquanto o grupo MCaetano ficou com 40% e com o desenvolvimento do projeto imobiliário, focado no residencial de luxo.

Localizado numa das zonas mais valorizadas da Invicta — e um dos últimos terrenos disponíveis para construção na marginal do rio Douro —, apresentava um preço-base de venda de €26 milhões. Contudo, fonte ligada ao grupo MCae­tano confirmou ao Expresso que o preço final foi de mais €19 milhões (um aumento de 74%), justificado pelo interesse em que este património “ficasse em mão de portugueses”.