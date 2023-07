Expo’98: um momento “irrepetível e em que havia trabalho” para as construtoras

O ano da Exposição Internacional de Lisboa é considerado um momento “irrepetível” em matéria de construção e obras públicas. Marca o culminar de 12 anos de “política de betão”, resultantes da entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia (CEE). O afluxo de fundos comunitários após a adesão permitira um grande ciclo de investimento em infraestruturas. E as empresas de construção aproveitaram-no. Estavam capitalizadas, havia capacidade instalada e mão de obra disponível. “Construiu-se uma cidade nova que foi integrada na rede de infraestruturas do país, que acabava de se modernizar”, sintetiza Ricardo Gomes. O administrador da Seth — Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráuli­cos salienta o caráter “irrepetível” da conjuntura, em que estavam alinhadas as componentes da atividade: obras públicas e construção civil, que nunca evoluem de igual forma ao mesmo tempo. A descida das taxas de juro começava então a surtir efeito na construção de habitação.

Para que a Expo’98 abrisse as portas a 22 de maio houve uma série de obras públicas que foi antecipada ou “apressada” para poder coincidir e servir o grande afluxo de visitantes para a exposição. A 15 de novembro de 1997 o Expresso noticiava que o “Governo paga 2,4 milhões de contos para antecipar a CRIL”, cerca de €12 milhões, de modo a permitir mais acessos à Expo’98. Este é um dos muitos exemplos da catadupa de obras que antecedeu e abriu com a Expo, iniciada quatro anos antes. Se o caso da Ponte Vasco da Gama é o mais emblemático, existem outros, como a antecipação da A6 — autoestrada Marateca-Caia, a mais importante ligação rodoviária a Espanha —, a A2, a travessia do rio Sado em Alcácer do Sal ou a conclusão da Gare Intermodal de Lisboa, a Estação do Oriente. Acrescem ainda uma nova linha de metro, a vermelha, entre Alameda e Oriente, com sete estações, e que abriu três dias antes da inauguração da exposição.