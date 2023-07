Juros dos empréstimos no máximo desde 2012

A subida das taxas de juro induzidas pelo Banco Central Europeu no combate à inflação que se desenhou a partir do final de 2021 começou tarde, em julho de 2022, mas perdura. E, neste contexto, em maio do corrente ano a taxa de juro média dos novos crédito à habitação atingiu os 4,15%.

Dados do Banco de Portugal dão nota de que a taxa média passou de 3,97% em abril para 4,15%, o que face a maio de 2022 e maio de 2021 traduz uma subida abrupta. Em maio de 2022, a taxa média era de 1,28% e em maio de 2021 era de 0,83%. Os 4,15% de taxa média em Portugal comparam com uma taxa de 3,64% na zona euro.