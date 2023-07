Habitação: Teixeira Duarte faz casas mais pequenas e mais acessíveis

A Teixeira Duarte (TD) Imobiliária, que atua na área de desenvolvimento e gestão dos empreendimentos do Grupo Teixeira Duarte, está a preparar o lançamento de um conjunto de projetos residenciais, vocacionados sobretudo para os jovens, com apartamentos de áreas mais reduzidas e com preços de venda a partir dos €190 mil.

O projeto em fase mais avançada encontra-se em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, onde os apartamentos apresentam áreas de 54 a 89 m2. Contudo, o novo conceito de habitação, designado por KORI — Living Evolution — que vai ser divulgado em breve —, tem previsto dois projetos para a Grande Lisboa e um segundo para Gaia.