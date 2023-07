179 empresas vão ter apoio à descarbonização, investimento total é de 1,1 mil milhões de euros

Foram selecionadas 179 candidaturas para os apoios à descarbonização da indústria, envolvendo um investimento elegível superior a 1,1 mil milhões de euros e um apoio de cerca de 500 milhões de euros de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou o Ministério da Economia e do Mar.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o gabinete de Costa Silva indicou que o dinheiro proveniente do PRR será contratualizado nas próximas semanas.

“O processo de avaliação das candidaturas ao concurso para o Apoio à Descarbonização da indústria, lançado através do Aviso n.º 02/C11-i01/2022, culminou com a seleção de 179 candidaturas”, lê-se na nota.

O objetivo deste concurso é “apoiar os investimentos de descarbonização a realizar pelas empresas industriais, em particular projetos que visem a adoção de processos e tecnologias de baixo carbono, medidas de eficiência energética e ainda a incorporação de energia de fonte renovável na indústria”.

No âmbito desta componente do PRR, o IAPMEI já recebeu 1886 candidaturas, tendo sido selecionadas 1608. “À data, estão contratualizados 1360 projetos, tendo sido efetuados adiantamentos no montante de 29,1 milhões de euros”, revela a nota do ministério.

“No âmbito da proposta de reprogramação do PRR e face ao sucesso e relevância da medida, está contemplado o reforço da presente componente em mais 122 M€, o qual permitirá a abertura de um novo concurso no regime de projetos simplificados durante o quarto trimestre”, conclui.