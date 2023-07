Maratona de votações do Mais Habitação já começou

A votação na especialidade do Projeto-lei 71/XV começou esta quinta-feira num ambiente algo extremado entre os deputados socialistas e a oposição. Antevê-se uma maratona de votações nas três sessões agendadas. Em cima da mesa está um guião de votações com 90 páginas, que significa pelo menos 360 votações, caso não haja desdobramento de artigos.

“Ainda estamos em diálogo para avaliar um conjunto de propostas da oposição que poderemos viabilizar, sem que para, já, consiga adiantar em que assuntos”, afirmou na véspera do arranque dos trabalhos, a socialista Maria Begonha, coordenadora do Grupo de Trabalho de Habitação. Já para a oposição, grupos parlamentares como do PSD ou da IL, entre outros, não acreditam que venham a existir alterações significativa ao Projeto-lei 77/XV.