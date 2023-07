Mais Habitação: PS recua na clarificação do apoio às rendas

A votação na especialidade do Projeto-lei 71/XV começou esta quinta-feira num ambiente algo extremado entre os deputados socialistas e a oposição. Antevê-se uma maratona de votações nas três sessões agendadas. Em cima da mesa está um guião de votações com 90 páginas, que significa pelo menos 360 votações, caso não haja desdobramento de artigos.

Antes do arranque das votações, o PS, decidiu retirar a proposta que continha uma norma interpretativa do apoio às rendas, em “sinal de boa fé”, disse o deputado do partido Hugo Carvalho.

Na véspera do arranque dos trabalhos, a socialista Maria Begonha, coordenadora do Grupo de Trabalho de Habitação, disse que "ainda estamos em diálogo para avaliar um conjunto de propostas da oposição que poderemos viabilizar, sem que para, já, consiga adiantar em que assuntos”. Já para a oposição, grupos parlamentares como do PSD ou da IL, entre outros, não acreditam que venham a existir alterações significativa ao Projeto-lei 77/XV.

Chumbada proposta da IL de adiamento da votação

Sem surpresas foi rejeitada esta quinta-feira a proposta de adiamento da votação apresentada pela Iniciativa Liberal (IL). O motivo do pedido da IL, tal como aconteceu com a proposta do PSD – que foi chumbada na quarta-feira –, é o facto das propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do Partido Socialista terem sido apresentadas “fora de prazo e sem discussão”.

O pedido da IL foi rejeitado com votos contra do PS e BE e a favor do próprio partido, do PSD e do Chega.

O deputado da IL Carlos Guimarães Pinto salientou que o sector precisa de estabilidade jurídica e há muitos artigos que introduzem alterações materiais e que não foram discutidas pelas entidades envolvidas.

Na mesma linha, Márcia Passos, do PSD, disse que o pedido da IL tem o mesmo sentido do que foi feito pelo seu grupo parlamentar, dadas “as alterações substanciais em matéria de arrendamento forcado, alojamento local e ainda a norma interpretativa do apoio a renda”. A deputada do PSD recordou que os sociais-democratas apresentaram um requerimento, que foi rejeitado pelo PS, para que fossem ouvidas “algumas entidades” sobre as “propostas de alteração apresentadas à última hora e depois dos prazos fixados no grupo de trabalho” da habitação.

Mariana Mortágua, falou em “má gestão do PS” na fase de especialidade e no cumprimento dos prazos e sustenta que vai votar contra o pacote Mais Habitação, já que a mesma deve mesmo ser feita hoje. “Não vejo nenhuma razão para continuarmos a adiar este processo de votação”, sustentou, apontando "não vai haver consenso, não vale a pena fingir que pensamos o mesmo”.

Por sua vez, Filipe Melo, do Chega, considerou que o diploma, sendo votado hoje, “será um diploma com muitas lacunas”

PS retira da votação norma interpretativa do apoio às rendas

Entretanto, o PS retirou da votação a norma interpretativa do apoio às rendas destinado às famílias em dificuldades na qual propunha que os rendimentos consagrados para o apoio deviam incluir os valores considerados para determinação da taxa geral do IRS, as deduções específicas e os rendimentos sobre os quais são aplicadas taxas especiais, como é o caso dos valores obtidos com o arrendamento de imóveis ou com o mercado imobiliário. Com esta proposta o PS validava a forma como a Autoridade Tributária tem vindo a calcular este apoio, depois de um despacho interno do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix.

A decisão foi anunciada por Hugo Carvalho, deputado do PS, como “sinal de boa-fé” e para que o processo seja “o mais calmo e sensato possível”.