Atividade económica em Portugal entra em julho a crescer mais de 2%

Depois de um final de primavera titubeante - com a atividade económica no país a abrandar na primeira metade de junho, altura em que chegou mesmo a entrar no vermelho na comparação com o mesmo período do ano passado -, o início do verão foi mais positivo para a economia nacional, que cresceu mais de 2% na segunda metade de julho e arranque de julho.

É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal (BdP).

Os dados foram atualizados esta quinta-feira e, segundo uma nota publicada pelo BdP na sua página na internet, “na semana terminada a 2 de julho, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade similar à observada na semana anterior.”

Nessa semana - que abrange o período entre 26 de junho e 2 de julho –, a média móvel semanal do DEI indica um crescimento homólogo da atividade económica de 2,4%. Um valor em linha com os 2,5% registados na semana anterior.

Como Expresso já deu conta, os indicadores disponíveis apontam para um forte abrandamento da economia portuguesa no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano. Ainda assim, as previsões de crescimento da economia portuguesa no conjunto de 2023, traçadas pelas principais organizações nacionais e internacionais, têm sido revistas em forte alta.

A explicação para este aparente paradoxo reside em dois vetores.

Primeiro, a força do arranque do ano - o crescimento do primeiro trimestre surpreendeu muito pela positiva - arrasta o crescimento no conjunto de 2023 para um patamar superior ao que se previa há uns meses.

E segundo, para os restantes trimestres deste ano, é esperado algum crescimento, ainda que bem mais modesto do que o dos primeiros três meses. Ou seja, a economia portuguesa está a abrandar face ao registado no início do ano, mas deverá manter-se no verde.

O DEI é um indicador compósito, calculado pelo BdP, que reúne dados de alta frequência e procura traçar um retrato, quase em tempo real, da evolução da atividade económica em Portugal. Assim, cobre diversas dimensões, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Os dados são habitualmente atualizados à quinta-feira pelo BdP, podendo os valores passados ser revistos pelo banco central.