Habitação acessível: Autarquias têm €653 milhões para compra de imóveis

Entre 2022 e 2023 foram assinados 103 acordos de colaboração entre o Estado central e as autarquias para operações de aquisição de casas novas ou para reabilitar, correspondentes a 5532 habitações e num investimento estimado de cerca de €653 milhões, de acordo com a informação enviada ao Expresso pelo Ministério da Habitação. A aquisição destes imóveis pelas autarquias tem como destino o mercado do arrendamento acessível, no âmbito do programa 1º Direito, inserido na Estratégia Local de Habitação e financiado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Do conjunto dos municí­pios mais ativos na aquisição de imóveis surge o Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Cascais, que no seu conjunto têm cerca de €100 milhões para investir na aquisição de imóveis. Já o município de Lisboa assegura que está “a equacionar a aquisição de edifícios ou frações habitacionais, no âmbito do programa 1º Direito, através do lançamento de procedimento de consulta ao mercado imobiliário, tendo em vista reforçar a resposta às carências habitacionais no concelho”.