Grécia: Nova Democracia com mais economia

As campanhas eleitorais são terreno fértil para promessas e Kyriakos Mitsotakis, líder do partido de direita Nova Democracia, não se fez rogado. Puxou a economia para o centro do debate político e prometeu aumentos salariais e contratações em massa para o sector público, sobretudo para a área da saúde.

Ganhou as eleições do passado domingo com maioria absoluta, depois de ter passado os últimos quatro anos a tentar recuperar a situação económica e financeira de uma Grécia devastada por um longo período de austeridade, que coincidiu com três planos de resgate sucessivos, na sequência da crise financeira global de 2008.